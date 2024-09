La panchina di Paulo Fonseca non traballa. Almeno a sentire le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, durante la presentazione alla stampa di Tammy Abraham: "Inter e Liverpool decisive per il suo futuro? Ovvio che avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite, ma non c'è nessun tipo di panico. Eviterei di parlare di partite importantissime o cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro fatto durante la preparazione dall'allenatore, siamo tutti con lui, anche la squadra".