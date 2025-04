Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il 2-2 ottenuto contro la Fiorentina a San Siro: "Ci sono alcuni errori individuali, ma non solo in difesa. Penso che la squadra abbia fatto errori non forzati dall'avversario. C'è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare: anche a Napoli il gol è stato più o meno così. Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Per me non è facile, sono comportamenti del calcio e di scuola calcio che si imparano da ragazzini. Sbagliamo anche tanti gol. Dobbiamo trovare questo equilibrio, perché creiamo tanto. L'approccio è stato brutto, non era quello che abbiamo preparato: il responsabile sono io".

Tre rimonte piene e una quasi rimonta: è frustrante vedere due tempi diversi?

"Noi parliamo tra di noi, prepariamo bene le partite: i ragazzi mi hanno dato dei bei segni in questi tre giorni. Nella partita contro l'Inter è stato diverso l'approccio e per 90 minuti siamo stati equilibrati. Sinceramente, la qualità che abbiamo è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere e questa mentalità, personalità per entrare in partita forte per difendere questa maglia deve essere sempre presente".

Si confermerebbe se fosse un dirigente del Milan?

"(risata, ndr) Sono deluso ma adesso mi è venuto da ridere".