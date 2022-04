"Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare". Questo l'appunto al veleno di Claudio Lotito al suo allenatore Maurizio Sarri dopo il ko interno con il Milan, arrivato nel finale di match con il gol dell'1-2 causato in maniera goffa da vari errori in fase di disimpegno dei padroni di casa. Pronta la risposta del tecnico toscano: "Questo è il mio calcio, se non ti sta bene riprendi Pioli". A riferirlo è Il Messaggero.