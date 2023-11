La Fiorentina di Vincenzo Italiano stoppa il volo del Bologna: i viola riescono a superare i rossoblu per 2-1 in un'avvincente sfida al Franchi. Aperta dal gol di Giacomo Bonaventura con un gran tiro di prima intenzione al minuto 17, rete alla quale risponde Joshua Zirkzee su calcio di rigore al 33esimo. Sul finire del primo tempo, Riccardo Orsolini trova il gol del 2-1 felsineo ma un fuorigioco vanifica tutto; allora, sono i gigliati a trovare il vantaggio definitivo anche questa volta dal dischetto grazie a Nico Gonzalez al 48esimo.

Basta un solo tiro in porta, al minuto 92, all'Atalanta di Gian Piero Gasperini per togliere una vittoria che sembrava ormai a portata di mano all'Udinese: la firma sulla beffa orobica la mette Ederson che svetta di testa sul cross di Davide Zappacosta e beffa Marco Silvestri, dopo che i friulani si erano portati in vantaggio a fine primo tempo con la rete di Walace.