Lo svantaggio del primo tempo, maturato allo scoccare del 45esimo grazie al gol di Luis Alberto assistito da Matteo Guendouzi, sembrava francamente troppo per una Fiorentina che aveva fatto la parte del leone andando a sbattere più volte contro i pali e contro Ivan Provedel. Ma nella ripresa, i viola riportano il fato dalla loro parte e riescono a ribaltare la situazione in otto minuti grazie ai gol di Michael Kayode e Giacomo Bonaventura, con in mezzo un rigore dove però Nico Gonzalez non riesce a esorcizzare gli spettri della parata di Yann Sommer contro l'Inter e stampa la palla sul palo.

Poco male, perché la squadra di Vincenzo Italiano offre un'ottima prestazione e scavalca in classifica proprio i biancocelesti, portandosi a 41 punti.