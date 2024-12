La porta dell'infermeria Juventus continua a restare aperta: uscito Nico Gonzalez, a segno ieri in Coppa Italia contro il Cagliari, ecco che Thiago Motta deve fare i conti con un nuovo stop per infortunio. Questa volta ai box va Timothy Weah: lo statunitense, comunica il club bianconero, ha rimediato infatti una lesione di basso grado al bicipite femorale destro proprio durante la gara di ieri.

Il 2024 del figlio d'arte può considerarsi concluso: l'obiettivo è quello di tornare a disposizione per la Final Four di Supercoppa italiana in programma a inizio gennaio in Arabia Saudita.