Paul Pogba ha deciso di chiedere le controanalisi dopo essere stato trovato positivo al testosterone in un test anti-doping effettuato dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Come spiegato da Sky Sport, ora ci saranno sette giorni di tempo per scoprire il nuovo risultato. In caso di confermata positività, si apriranno tre strade: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.