"Il cammino si chiuderà il 26 maggio, l'importante è restare tra le prime quattro". È uno dei concetti espressi da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, durante la conferenza stampa di presentazione del derby contro il Torino. Al momento i primi quattro posti sono occupati da Inter e Milan, appaiate in vetta a 18, seguite dai 14 punti di Napoli, Fiorentina e dei bianconeri.

Allegri annuncia anche due importanti assenze per la sfida contro i granata, dicendo poi la sua anche sul 'caso Pogba', risultato positivo anche alle controanalisi: "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la squadra sta bene. Pogba? Non lo sapevo, attendiamo l’esito del continuo. Umanamente mi dispiace".