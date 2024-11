Domani la Lazio, venerdì prossimo l'Inter: saranno questi i prossimi due impegni del Parma in campionato. Fabio Pecchia, tecnico degli emiliani, fa il punto sull'infermieria gialloblu e inquadra le prossime sfide: "Abbiamo recuperato anche Valenti e Hernani, un segnale positivo - dice in conferenza stampa -. Come dicevo nel post gara con l'Atalanta, nel primo tempo abbiamo commesso errori e subito la loro forza. Come si raccolgono punti contro le big?Dobbiamo giocare per i tre punti, hanno lo stesso peso contro ogni avversario. Domani ci sarà un bell'ambiente, c'è voglia di affrontare questa partita, ci deve stimolare a fare qualcosa di più".