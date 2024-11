Tre punti preziosi per il Parma, che nonostante la pesante assenza di Bernabé passa in trasferta contro il Venezia in rimonta. L'iniziale vantaggio dei padroni di casa arriva dopo pochi minuti di gioco con Nicolussi Caviglia che trasforma in oro un cross dell'ex nerazzurro Oristanio, mentre la replica gialloblu è un potente e preciso mancino di Valeri dalla distanza. Nella ripresa ci pensa invece in neo entrato Bonny ad appoggiare in rete il pallone del definitivo 2-1 con il tap-in che vale tre punti.