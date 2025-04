Il Como attende solo l'aritmetica, ma la salvezza per i lariani è cosa praticamente fatta. Ed è fatta alla grande, andando a dominare al Via del Mare: Cesc Fabregas festeggerà al meglio la Pasqua grazie alla bellissima prova dei suoi uomini che dispongono a proprio piacimento del Lecce, travolto con un perentorio 3-0 e dalla furia agonistica di Assane Diao, il fattore della squadra biancoazzurra nella seconda parte di stagione. Dopo la rete annullata in apertura a Nikola Krstovic, l'ex Betis apre le marcature al 33esimo partendo sul filo del fuorigioco sull'assist di Nico Paz e trafiggendo Wladimiro Falcone.

Giallorossi che non accennano alla minima reazione, fatta salva una conclusione di Konan N'Dri che impegna Jean Butez, e nel finale capitola ancora coi gol di Edoardo Goldaniga, che torna a segnare dopo ben cinque anni, e alla doppietta dello scatenato Diao. Momento durissimo per il Lecce, contestato platealmente per ampi tratti della gara dai propri tifosi: i salentini scivolano a soli due punti dalla zona rovente della classifica, col Venezia che può mettere la freccia per il sorpasso nel match contro l'Empoli.