Non è bastato al suo Como per evitare la sconfitta contro la Lazio, ma lo splendido gol in sforbiciata volante segnato lo scorso 31 ottobre al Sinigaglia ha permesso a Luca Mazzitelli di aggiudicarsi il premio Iliad Goal of The Month della Serie A, risultando il più votato dai tifosi che si sono espressi sui canali ufficiali. La fantastica rovesciata ha permesso al giocatore lariano di superare nelle votazioni il perfetto colpo di tacco di Ange-Yoan Bonny del Parma, sempre contro il Como.