Periodo non facile per Chris Smalling, difensore della Roma che in estate è finito nel mirino dell'Inter come possibile svincolato (era in scadenza di contratto a giugno) per poi prolungare con la Roma. Il centrale inglese è fermo da inizio settembre, come spiega il Corriere dello Sport, a causa dei problemi a un tendine. Durante l'ultima sosta per le nazionali ha svolto un programma di riabilitazione personalizzato e non ci sarà nemmeno nelle partite contro Genoa, Frosinone e Cagliari.

L'obiettivo è quello di tornare dopo la sosta, quando i giallorossi avranno (il 29 ottobre) anche la sfida contro i nerazzurri al Meazza.