Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi a due giorni da Inter-Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A, decisiva nel duello scudetto a distanza con il Napoli. In attacco, con il forfait certo di Lautaro Martinez, è Mehdi Taremi il candidato forte per affiancare Marcus Thuram. A centrocampo, invece, sarà Piotr Zielinski a sostituire Henrikh Mkhitaryan, che viaggia verso la convocazione ma partirà inizialmente dalla panchina. Vicino al polacco agiranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con Denzel Dumfries e Federico Dimarco a correre sulle fasce. In difesa, davanti a Yann Sommer, di nuovo tra i pali dopo il turno di riposo di domenica scorsa, spazio al trio Bisseck-Acerbi-Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.

