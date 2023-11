Fresco di qualificazione diretta agli ottavi di Europa League grazie al primo posto agguantato ai gironi, Gian Piero Gasperini durante l'analisi del match di questa sera contro lo Sporting Lisbona fatta in conferenza stampa ha parlato anche del campionato: "La qualificazione ci dà modo di pensare soltanto al campionato, per noi è sicuramente una buona cosa in questo momento, abbiamo parecchi giocatori un po' in sofferenza, ci sono delle forme influenzali in giro che ci hanno colpito e ci stanno togliendo un po' di energia, soprattutto in difesa".

C'è una nuova consapevolezza europea?

"Ce la siamo giocata sempre, sin dall'inizio. Possiamo rammaricarci soltanto della gara di Graz, per il resto abbiamo fatto un ottimo girone, ci siamo sempre presentati con l'obiettivo e la determinazione di passare il turno".