Durante la conferenza stampa prepartita, al tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stata chiesta una definizione di Josè Mourinho. E la guida dei viola ha risposto perentoriamente: "Vincente". Spendendo, a corredo, parole importanti per il portoghese: "Quello che ha fatto lui in carriera è grandioso, continua ancora in una piazza non facile a dimostrare il suo valore. Ha portato la Roma in finale, è un grande e un vincente. L'ho ringraziato per le sue belle parole rivolte alla Fiorentina, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la finale di Conference League".