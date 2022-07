Nuova esperienza per il portiere Pierluigi Gollini, che s'è accasato alla Fiorentina. Nella conferenza stampa di presentazione, l'estremo difensore ha ricalcato il suo passato in Italia. Questo un estratto delle dichiarazioni riprese da 'Tuttomercatoweb': "Il mio addio all'Atalanta non è dovuto ad una scelta tecnica, ma solo per i problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi".

Sogna di giocare la Champions e come è andata la prima esperienza in viola?

"Sarebbe un sogno bellissimo e un bellissimo premio per club e tifosi. Tornare mi fa un certo effetto. Ho passato qui un solo anno ma è stato un anno fondamentale. Mi ha preparato a fare tutti gli step successivi. Io avevo una grande voglia e quell'anno mi ha permesso di vivere il mio primo anno lontano da casa. Senza questa esperienza non sarei potuto andare al Manchester. Ho trovato persone fantastiche e non a caso sono tornato".