Non c'è pace per Gian Piero Gasperini, che perde altri due tasselli poco prima dell'inizio del campionato: agli infortuni di Nicolò Zaniolo e Gianluca Scamacca vanno ora aggiunti in casa Atalanta quelli di Sead Kolasinac e di Rafael Toloi. Il difensore bosniaco, uscito anzitempo dalla sfida di Supercoppa a Varsavia contro il Real Madrid, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra; per quel che concerne l'italo-brasiliano, infortunatosi nell’amichevole contro il St. Pauli, ha subito lo stesso identico infortunio, ma all’altra gamba.

Per entrambi i tempi di recupero sono quantificabili in una decina di giorni, il che pone a rischio la loro presenza per la sfida del 30 agosto a San Siro contro l'Inter.