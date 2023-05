In attesa della proclamazione ufficiale del Napoli come campione d'Italia per la terza volta nella storia, Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, ha fatto notare a modo suo che lo scudetto sarebbe dovuto arrivare prima durante la sua gestione: "Mi sento di aver vinto altri scudetti, ho vinto lo scudetto dell’onestà. Siamo stati vincenti per anni, avremmo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati - le parole di DeLa al termine del tavolo tecnico in Prefettura -. Ci sono stati anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi.

Potevamo vincerne altri di scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quelli dell’onestà, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia".