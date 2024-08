Il lunedì della seconda giornata di Serie A si apre all'Unipol Domus, dove va in scena lo scontro diretto in ottica salvezza tra Cagliari e Como. A passare in vantaggio sono i sardi, in rete con l'incornata ravvicinata di Piccoli nel finale di primo tempo, ma nella ripresa arriva la reazione degli uomini di Fabregas: ci pensa Cutrone, di rapina, a spedire la palla del pareggio alle spalle di Scuffet, sfruttando la sponda di Dossena su calcio d'angolo. Dopo il triplice fischio il risultato è di 1-1.