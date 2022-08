Prosegue l’avventura in Coppa Italia per la Cremonese di Ionut Radu, che oggi ha eliminato la Ternana non senza qualche sofferenza. Padroni di casa avanti con un autogol di Bogdan, poi Okereke ha firmato il raddoppio. In avvio di ripresa Rovaglia accorcia le distanze e tre minuti più tardi Palumbo trova la rete del 2-2. Ma al 60’ la Cremo si riporta avanti grazie a una rete di Quagliata. Successo di misura anche per il Bologna, che oggi ha piegato per 1-0 il Cosenza. A decidere la sfida una rete realizzata al 65’ da Sansone.