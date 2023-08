>Nella serata di oggi, la Lazio ha diramato un comunicato nella quale si ribadisce la piena collaborazione tra la società e il tecnico Maurizio Sarri, annunciando provvedimenti nei confronti di chi ha fatto circolare alcune indiscrezioni che hanno minato l'ambiente intorno al club biancoceleste: "Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono 'la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione'. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune".