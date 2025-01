Grandissimo sospiro di sollievo per il Como: Nico Paz, uscito malconcio dopo un duro scontro con André Gigot nel corso del match con la Lazio, non ha riportato lesioni di alcun tipo. Questo è quanto fa sapere la società lariana in un comunicato: "Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare o articolare. Nel corso dei prossimi giorni Nico sarà sottoposto ad ulteriori esami, con il team che lo monitorerà con attenzione".