Ospite del podcast Passa dal Bsmt, Leonardo Bonucci è tornato a parlare del suo addio alla Juventus. "Me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata una manifestazione di un singolo che non meritavo", ha esordito.

"Mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il ben servito così - ha aggiunto l'ex difensore della Juventus e della Nazionale -. Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato, quando penso di voler fare l'allenatore penso a quella panchina lì. Il mio sogno è quello di arrivare a sedermi su una panchina importante come la Juventus, mi piace pensare che questa storia non sia finita".