“La società sa cosa dobbiamo fare: ho fiducia, penso che alla fine ce la faremo". A dichiararlo è il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ha analizzato così le esigenze sul mercato della sua squadra alla luce del pareggio per 1-1 contro l'Hellas Verona: "Il mercato è difficile, credo che si concretizzerà tutto negli ultimi giorni. A parte l'Inter, tutte devono ancora completarsi. Sappiamo cosa ci manca: vogliamo acquistare giocatori che ci possano migliorare, e non prendere tanto per prendere. Giocatori come Lykogiannis, Cambiaso o Lucumì ci daranno una mano, ma ne dovranno arrivare anche degli altri", ha detto a DAZN.