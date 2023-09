Pessime notizie per Gasperini e l'Atalanta. Gianluca Scamacca, che era finito ko durante il match con la Fiorentina, dovrà stare fermo a lungo. Secondo quanto stabilito dagli esami effettuati oggi, per l'attaccante nerazzurro si tratta di "lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra". Tempi di recupero stimati in almeno un mese per l'ex Sassuolo.