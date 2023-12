Intervenuto a Sky prima del fischio d'inizio dell'eurosfida di questa sera contro il Rankow, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi ha risposto sul percorso della Dea: "Come si proseguirà? Gasperini ha una filosofia molto chiara, ogni partita va affrontata con la squadra migliore. L'Europa dà grande esperienza e fa crescere, ogni partita sarà un'occasione per migliorarsi e continuare a competere. La Serie A è molto competitiva e ancora lunga, l'Europa League è una competizione complicata perché d'ora in avanti si troveranno squadre molto complete".