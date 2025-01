"Abbiamo lavorato in settimana con più tranquillità. Ci siamo preparati ad una partita molto complicata", ha detto l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi a DAZN dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa e prima che la Dea scendesse sul prato del Bluenergy Stadium per affrontare l'Udinese, dove ha commentato anche la riconferma del suo ruolo di vicepresidente di Lega Serie A: "C'è unità nella voglia di affrontare le problematiche legate al mondo del calcio italiano. Una carica che mi riempie di orgoglio e ringrazio tutti per la fiducia".