Intervistato da DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla così del futuro di Duvan Zapata, attaccante accostato anche all'Inter e adesso seguito dalla Roma: "Se sta bene lo faccio giocare, non mi metterò mai di traverso a una sua scelta. Devo tanto a giocatori come lui e Muriel, che decideranno cosa fare in accordo con la società. Se restano sono felice di continuare ad allenarli, se andranno via lo sarò altrettanto per loro".

Su Charles De Ketelaere, in gol oggi contro i neroverdi: "Se è il giocatore che mancava? Probabilmente sì, tanti fanno l'accostamento con Ilicic, direi che è un po' presto e le caratteristiche sono diverse però viene da un ambiente come quello del Milan e parte un po' avanti rispetto a chi arriva dall'estero però non è tutto buono quello che ha fatto oggi. Ci sono ancora cose da fare ma questo è ciò che mi stuzzica di più. Lui e Scamacca devono ritrovare una buona condizione e questo è l'ambiente ideale, andando avanti con le settimane non possono che crescere".