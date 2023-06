Ultima chiamata per l'Europa per la Juventus di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa, alla vigilia della 38esima giornata da disputare contro l'Udinese, palesa le difficoltà legate alle dirette contendenti al posto in Europa: "Dobbiamo cercare di chiudere bene domani dopo due sconfitte in campionato. Possiamo centrare l’Europa League anche se non dipende da noi. Abbiamo la possibilità di entrarci ma dipende anche da Atalanta e Roma".

Si rimprovera qualcosa?

“A fine stagione facciamo sempre il punto. In stagioni vincenti e come questa c’è sempre da vedere quelli che sono stati gli errori fatti. A parte l’ultimo pezzo di stagione, la prima parte potevamo fare meglio. L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore”.

Arrivati a questo punto resta più stanchezza o più rabbia?

"L'ultima che rimane è la stanchezza, a pari merito rabbia e voglia di ripartire. Facciamo un lavoro dove quando non vince ti rimane la rabbia. Dobbiamo portarcela dentro e metterà sul campo con grande equilibrio l'anno prossimo".