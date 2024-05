Basta un gol di Lukaku alla Roma per aver ragione di un Genoa comunque mai rinunciatario a dispetto di una salvezza conquistata con largo anticipo. 1-0 il risultato finale, importante anche perché i giallorossi hanno dovuto giocare il finale di gara in dieci per l'espulsione di Paredes.

Al 77' è arrivato invece il gol del belga, che è stato pure ammonito e dunque salterà l'ultima gara di campionato. Dunque questa potrebbe essere stata l'ultima apparizione in giallorosso per Big Rom, che a meno di clamorose sorprese farà rientro al Chelsea a fine prestito senza riscatto da parte del club capitolino.