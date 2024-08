Dopo tante chiacchiere, finalmente i fatti: Aaron Wan-Bissaka lascia il Manchester United dopo cinque anni, ma il suo futuro sarà ancora in Premier League. L'esterno è infatti un nuovo giocatore del West Ham, club al quale si è legato fino al 2031. L'acquisto del 26enne inglese è stato annunciato dagli Hammers stessi tramite un comunicato ufficiale: "Il West Ham United è lieto di annunciare la firma di Aaron Wan-Bissaka. Il terzino destro, 26 anni, si unisce agli Hammers dal Manchester United con un contratto di sette anni per una cifra non rivelata".

West Ham United is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka ✍️



The right-back, 26, joins the Hammers from Manchester United on a seven-year contract for an undisclosed fee.