"The Monster is back". Questo il claim social con cui il Fluminense ha annunciato il ritorno a casa di Thiago Silva, 16 anni dopo l'ultima volta. L'ex difensore del Milan, che tra circa un mese raggiungerà Rio de Janeiro per unirsi alla squadra di Fernando Diniz, al termine del suo contratto con il Chelsea, potrà scendere in campo per difendere i colori del club brasiliano solo dal 10 luglio, quando si aprirà la finestra dei trasferimenti internazionali. Il Monstro ha firmato con il Tricolor carioca fino a giugno 2026 e indosserà la sua iconica maglia 3.

Tra poco più di un anno, il 39enne difensore potrebbe essere di nuovo avversario dell'Inter, al Mundial de Clubes, competizione per cui il Fla ha già strappato il pass in quanto vincitore della Copa Libertadores 2023.