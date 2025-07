Francisco Conceicao diventa a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti, l'esterno portoghese passa a titolo definitivo dal Porto alla Vecchia Signora firmando un contratto fino al 2030.

IL COMUNICATO - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição - si legge nella nota juventina - a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030.