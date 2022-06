Primo squillo di mercato del Real Madrid campione d'Europa, che si è assicurato il free agent Antonio Rudiger dopo che questi ha rifiutato di rinnovare il suo contratto in scadenza col Chelsea. "Il Real Madrid C.F. ha raggiunto un accordo con il giocatore Antonio Rüdiger, che sarà legato al club per le prossime quattro stagioni - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dagli spagnoli -. Lunedì prossimo, 20 giugno, alle 12:00 al Ciudad Real Madrid, avrà luogo la cerimonia di presentazione di Antonio Rüdiger come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Antonio Rüdiger apparirà davanti ai media".