Nel gennaio 2021 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito al Genoa, dove si ritaglia uno spazio sempre più importante. Nella stagione 2021-22 colleziona 21 presenze in Serie A, confermandosi uno dei migliori giovani del panorama italiano, prima di fare ritorno alla Juventus.

Nato a Segrate (Mi) il 4 dicembre 2001, entra a far parte del settore giovanile del Genoa nell’estate 2017. Il 3 dicembre 2019 esordisce tra i professionisti con i rossoblù, nella gara casalinga di Coppa Italia contro l’Ascoli e dopo 18 giorni fa il suo debutto anche in Serie A, sul campo dell’Inter.

In bianconero si mette in mostra nel precampionato e viene mandato in campo in tutte le prime tre giornate dell’attuale Serie A.

Dopo il secondo posto agli Europei Under 17 nel 2018, è stato capitano dell’Italia Under 19, prima di entrare a far parte stabilmente degli azzurrini Under 21, con cui ha giocato l’Europeo nel 2021 e si è qualificato per quello del 2023.

Complessivamente vanta 46 presenze in Serie A e 15 con 3 reti nell’Italia Under 21.

