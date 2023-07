Colpo in attacco per l'Udinese, che nelle ultime ore ha ufficializzato lo sbarco in Friuli di Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000 arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Pisa. Lucca è reduce dall’esperienza in Olanda con la prestigiosa maglia dell’Ajax, indossata nella passata stagione.