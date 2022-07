Robert Lewandowski è un nuovo giocatore del Barcellona. A dare l'annuncio ufficiale è il club blaugrana, che conferma di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento del polacco "per un totale di 45 milioni di euro più 5 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il Club per le prossime quattro stagioni. La clausola risolutiva è fissata in 500 milioni di euro".