Radu Dragusin lascia il Genoa e la Serie A e si unisce al Tottenham. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa attraverso un comunicato degli Spurs: il difensore rumeno ha firmato con il club inglese un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 6.

Radu has arrived



We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️