La notizia era nell'aria da qualche giorno, adesso è anche ufficiale: Giovanni Di Lorenzo e il Napoli staranno insieme ancora a lungo. L'esterno e capitano ha infatti prolungato il suo accordo con il club partenopeo fino al 2029, con cinque anni più uno di opzione visto che non è possibile sottoscrivere un accordo per sei anni. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis dal palco di Dimaro, dove la squadra sta svolgendo il ritiro pre-campionato come ormai da diversi anni.