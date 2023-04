Sarà Frank Lampard a raccogliere l'eredità di Graham Potter e traghettare il Chelsea fino alla fine della stagione. Si tratta di un ritorno sulla panchina dei Blues per la leggenda del club londinese, già manager a Stamford Bridge dal 2019 al 2021. "Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge - il commento dei co-proprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali contenuto nell'annuncio ufficiale -. Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione.