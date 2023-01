Colpo di mercato a tre cifre per il Chelsea, che ha prelevato dallo Shakhtar Donetsk il centrocampista Mykhailo Mudryk in un'operazione da 100 milioni di euro. Altrettanto larga è la durata del contratto sottoscritto dal Nazionale ucraino, che si è legato ai Blues per ben otto anni e mezzo. "Sono felicissimo di firmare per il Chelsea. Questo è un club enorme, in un campionato fantastico e con un progetto molto interessante per me in questa fase della mia carriera. Sono entusiasta di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e non vedo l'ora di lavorare e imparare con Graham Potter e il suo staff", le prime dichiarazioni di Mudryk al sito ufficiale del club.