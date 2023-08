Beto lascia la Serie A per trasferirsi in Premier League, all'Everton. L'attaccante portoghese, accostato a lungo all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato, passa ai Toffees a titolo definitivo. "L’Everton è un grande, grande club della Premier League, molto rispettato e ha una grande storia. È stato facile prendere questa scelta - ha commentato il nuovo acquisto degli inglesi dopo aver firmato un contratto fino al 2027 -. Quando un club come l'Everton prova a comprarti a gennaio e poi torna di nuovo in estate, pensi: "Okay, mi vogliono davvero", quindi anche per me la decisione è stata facile. Qui ha giocato anche il mio idolo Samuel Eto’o, il che rende il tutto ancora più speciale. Posso portare coraggio, posso portare fiducia e penso che la cosa più grande sia lo sforzo. Porterò sempre entusiasmo alla squadra e alle nostre partite. Sento che il mio stile si adatta davvero bene all'Everton. Non vedo l’ora di iniziare, oggi, proprio adesso. So che la squadra ha bisogno di segnare più gol e cercherò di aiutare in questo. Adoro segnare gol. So che ne abbiamo bisogno e sono qui per aiutarti. Darò sempre il massimo per segnare gol. È davvero bello essere qui e voglio lasciare il segno".

