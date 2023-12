Carlo Ancelotti resta l'allenatore del Real Madrid, e quindi non assumerà l'incarico di ct del Brasile a partire da luglio, come ventilato erroneamente da alcuni media nelle scorse settimane. Il tecnico italiano ha concordato con i blancos l'ampliamento del suo contratto fino al 30 giugno 2026, come ufficializzato dal club spagnolo in una nota stampa.

"Nelle sue cinque stagioni come allenatore del Real Madrid, ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali di Club, 2 Supercopa d'Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey e 1 Supercopa de España - si legge in calce al comunicato -. Carlo Ancelotti è l'unico allenatore che ha vinto 4 Coppe d'Europa e quello che ha ottenuto più vittorie nella storia di questa competizione (118), ed è anche il primo allenatore a vincere i cinque grandi campionati d'Europa (Italia, Inghilterra, Francia , Germania e Spagna)".