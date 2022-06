Continua il braccio di ferro tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Come scrive Gazzetta.it, il club è molto irritato con l’entourage del calciatore per le notizie fatte trapelare nelle ultime settimane, dall’intervista dello stesso calciatore a Sportweek alle parole dell’agente Claudio Vigorelli, passando per l’intervento di Gaspare Galasso, amico del giocatore. La Roma, urtata dalla pressione esercitata dall’entourage del giocatore, al momento resta ferma sulla propria posizione: il calciatore è in scadenza nel 2024 e non c’è fretta per il rinnovo. José Mourinho, dal canto suo, spera però che la vicenda sia conclusa prima dell’inizio del ritiro. Sull'ex Inter resta forte l'interesse della Juventus.