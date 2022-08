Altro colpo in arrivo in casa Monza. Secondo quanto risulta a SkySport, il club neo promosso in Serie A si sta per assicurare Pablo Marì, difensore che la scorsa stagione ha giocato nell'Udinese. Sarebbe stato trovato l'accordo con l'Arsenal sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza e arriverebbe in giornata con un volo privato da Londra.