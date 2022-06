Obiettivo esterno sinistro per l'Atalanta, rimasta orfana dallo scorso gennaio di Robin Gosens. Come riporta l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera, in estate la Dea proverà a riempire la casella lasciata libera dall'esterno sinistro tedesco, passato all'Inter nell’ultimo mercato invernale. Un'ipotesi potrebbe essere Nuno Tavares, 22enne dell'Arsenal ed ex Benfica. Lo scout gallese dell'Atalanta Lee Congerton starebbe trattando in prima persona con i Gunners.