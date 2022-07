Al netto delle parole del presidente Cairo, in casa Torino cresce la consapevolezza che questi potrebbero essere gli ultimi giorni granata di Gleison Bremer. L'Inter rimane infatti vigile e attenta, forte anche della volontà del brasiliano, mentre sullo sfondo la Juventus potrebbe inserirsi qualora uscisse Matthijs de Ligt in direzione Bayern Monaco. Intanto, stando a Sportitalia, il direttore sportivo granata Vagnati pensa all'eventuale sostituto del classe '97 sfidando gli inglesi dell'Everton per Rodrigo Becao dell'Udinese.