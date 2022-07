Intercettato in occasione della presentazione dei palinsesti di La7, Urbano Cairo ha parlato anche della situazione di Gleison Bremer, pezzo pregiato della rosa del Torino corteggiato con particolare interesse dall'Inter: "C’è un prezzo giusto per Bremer, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene - le parole del presidente granata riportate da Sportface.it -. Bremer è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi potrà permetterselo saranno squadre di alto livello”.