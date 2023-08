Come rivelato da Sport1, tra i papabili candidati al dopo Benjamin Pavard il Bayern Monaco ha preso in considerazione anche Juan Foyth. Più di un anno fa la dirigenza si era informata sull'argentino dopo la sua prestazione contro i tedeschi in Champions League. Tuttavia, posta una clausola rescissoria di ben oltre 40 milioni di euro, il Bayern non è disposto a pagare quella cifra per un giocatore che potrebbe essere solo una riserva.